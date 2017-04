A Dijon, le Chœur de l’Opéra berce les prématurés

Les bienfaits de la musicologie sur les enfants prématurés sont reconnus depuis longtemps et n’ont pas échappés au CHU de Dijon. Depuis 2016, l’établissement s’est associé à l’Opéra de la ville afin de proposer des berceuses aux bébés hospitalisés en service de réanimation et en service de médecine et soins intensifs néonatals. Ainsi, tous les mois, un ou deux membres du Chœur de l’Opéra de Dijon viennent chanter auprès de 4 ou 5 bébés installés dans leur couveuse ou dans les bras de leurs parents. La séance dure une heure et est divisée en deux parties : 30 minutes de berceuse pour les enfants et 30 minutes réservées aux parents et aux infirmiers afin que ces derniers puissent apprendre les œuvres et les chanter aux bébés.

, © Soizic Bour

Selon l’Opéra et le CHU, ces berceuses stabilisent les paramètres vitaux des bébés, stimulent leur comportement alimentaire, les apaisent et favorisent l’interaction avec les parents. De plus, « ces moments redonnent une place privilégiée aux parents dans la prise en charge de leur enfant », explique un communiqué.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat qui lie l’Opéra et le CHU Dijon Bourgogne depuis deux ans, et qui inclut d'autres initiatives comme des visites guidées à l’Opéra, l’accès aux spectacles et aux concerts du chœur.