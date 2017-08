Deux Français lauréats du premier concours international de chefs d’orchestre d’opéra

C’était une grande première : un concours de chefs d’orchestre uniquement dédié à l’opéra. Organisé par la Fondation Polycarpe et l’Opéra royal de Wallonie-Liège, en Belgique, il a rassemblé 44 candidats venus du monde entier, sélectionnés pour une semaine d’épreuve, du 18 au 26 août 2018. Tous devaient être nés après le 1er janvier 1982 et ont pu diriger l’Orchestre, les Chœurs et la Maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège au cours de la compétition. Si au terme du concours aucun 1er prix n’a été désigné, le 2e prix a été décerné ex-aequo à l’Italien Michele Spotti et au Français Pierre Dumoussaud. Et la France fut doublement à l’honneur, avec un 3e prix décerné à Antoine Glatard.