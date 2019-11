Clément Lefebvre et Jean-Baptiste Doulcet sont en finale du concours Long-Thibaud-Crespin 2019

A l'issue des demi-finales du concours Long-Thibaud-Crespin qui se tenaient les 11 et 12 novembre à la salle Cortot à Paris, six candidats ont été choisis par le jury pour la grande finale. Parmi eux, deux français : Clément Lefebvre, 29 ans, passé par le Conservatoire national Supérieur de Paris, notamment dans la classe de Claire Désert, et Jean-Baptiste Doulcet, qui aura 27 ans ce 15 novembre, jour de la première partie de la finale concerto, lui aussi passé par le CNSM de Paris, notamment en improvisation dans la classe de Jean-François Zygel.

A partir de 15h ce mercredi 13 novembre, les deux Français rejoignent les quatre autres candidats pour la première partie de la finale avec l'épreuve du récital : les Japonais Kenji Miura, 26 ans, et Keigo Mukawa, 26 ans, la Russe Alexandra Stychkina, 15 ans et l'Arménien Zhora Sargsyan, 24 ans.

Les six candidats participeront à la deuxième phase de la finale avec l'épreuve du concerto avec orchestre à partir du vendredi 15 novembre. Le concours se déroule à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris et est ouvert au public. L'intégralité de la finale est à suivre en direct vidéo sur francemusique.fr.