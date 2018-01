Deutsche Grammophon lance une chaîne digitale disponible via Canal +

Deutsche Grammophon, le plus ancien éditeur de musique enregistrée encore en activité, s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, celle du numérique. Le célèbre label jaune, fondé en 1898, lance une chaîne digitale pour mettre à disposition une grande partie de son catalogue. Elle sera accessible aux abonnés de Canal + via un tout nouveau décodeur disponible depuis le 18 janvier. Cette chaîne proposera des enregistrements audio en très haute qualité et notamment en Dolby Atmos, un système audio qui, avec le matériel adéquat, permet d'englober l'auditeur.

La chaîne Deutsche Grammophon sera lancée au cours du deuxième trimestre 2018, nous apprend un communiqué. L'utilisateur pourra parcourir le catalogue selon différents critères de recherche : compositeurs, interprètes, genres musicaux et instruments. Le label jaune mettra également à disposition des playlists thématiques. Enfin, dernière nouvelle et pas des moindres, cette offre audio sera enrichie dans un second temps par l'ajout de contenus vidéos.

Label détenu par Universal Music, Deutsche Grammophon compte à son catalogue de nombreux artistes renommés : Martha Argerich, Daniel Barenboim, Maurizio Pollini, Gustavo Dudamel, Daniil Trifonov, Hélène Grimaud ou encore Lang Lang.