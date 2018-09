Des places d’opéra à 2 euros en Italie

Comme le rapporte le journal La Stampa, il sera bientôt possible d’assister à une représentation pour 2 euros à la Scala de Milan. 14 institutions lyriques italiennes se sont engagées à proposer des places à ce tarif pour inciter les jeunes à se rendre à l’opéra. Cette offre, annoncée par le ministre des Biens et Activités culturelles, s’adresse aux spectateurs âgés de 18 à 25 ans.

La Scala sera ainsi la première institution qui l’appliquera. Dès la saison prochain, 2200 places à 2 euros seront disponibles, réparties sur 22 représentations, 15 spectacles d'opéra et 7 de ballet. La Stampa rappelle que pour la première d'Ernani, le 29 septembre 2018 à la Scala, le prix des places s’élève à 276 euros au parterre et se situe entre 11 et 31 euros pour les galeries. Des places qui sont vendues immédiatement.