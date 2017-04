Des étudiants créent une prothèse de bras en 3D pour permettre à une jeune fille de jouer du violon

Après 12 mois de travail et grâce à l’impression 3D, cinq étudiants américains ont mis au point une prothèse de bras sur mesure afin que la jeune Isabella Nicola Cabrera puisse jouer du violon. Née sans main gauche et avec le bras déformé, la jeune fille âgée de 10 ans peut désormais tenir un archet et profiter de son instrument préféré. Sa professeure de musique a été associée aux recherches, afin que tous les détails liés à la pratique instrumentale soient pris en compte dans la conception de ce bras en 3D, particulièrement léger.

« Je suis très reconnaissante, sans ces personnes je ne pense pas que j’aurais pu jouer du violon, ni même n’importe quel instrument », a déclaré la jeune fille. Et les étudiants lui ont réservé une petite surprise. : Ils ont également conçu une autre pièce qui lui permettra de faire du vélo.