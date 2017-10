Des architectes new-yorkais sélectionnés pour construire la nouvelle salle de concert de Londres

Le projet de construction d’une nouvelle salle de concert au cœur de la City de Londres vient de franchir une nouvelle étape. On connait désormais le nom des architectes qui seront en charge de sa conception. Il s'agit du cabinet new-yorkais Diller Scofidio + Renfro qui a été sélectionné parmi une liste de six candidats qui comptait Frank Gehry, Renzo Piano ou encore Amanda Levete.

Fondé par Elizabeth Diller et Ricardo Scofidio en 1979, le cabinet américain est aujourd’hui également dirigé par Charles Renfro et Benjamin Gilmartin. Caractérisé par son interdisciplinarité, il fut notamment en charge de la réhabilitation du Lincoln Center et travaille actuellement sur la rénovation du Musée d’Art Moderne (Moma) de New York.

Le nouveau Concert Hall, qui remplacera l’actuel Musée de la ville de Londres, sera le premier ouvrage important en Angleterre pour l’agence. Le jury déclare avoir choisi les architectes de Diller Scofido + Renfro pour « leurs idées visionnaires ».

Fortement défendu par Simon Rattle, qui déplore l’absence à Londres d’un endroit « où les mélomanes puissent véritablement s’épanouir », ce nouveau bâtiment devra notamment accueillir l’Orchestre Symphonique de Londres. Le coût de sa construction a suscité un vaste débat dans la capitale britannique. Son budget est aujourd’hui estimé entre 230 000 et 280 000 euros.