Découvrez les noms des demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth

Sur 68 candidats, il n’en reste désormais que 24. Après délibération, le jury du Concours Reine Elisabeth, dédié cette année au violoncelle, a révélé les noms des musiciens retenus pour les épreuves des demi-finales. Les voici, par ordre de passage : Sihao He (Chine), Valentino Worlitzsch (Allemagne), Jonas Palm (Allemagne), James Jeonghwan Kim (Corée du Sud), Brannon Cho (Etats-Unis), Thomas-Michael Auner (Autriche), Anastasia Kobekina (Russie), Ayano Kamimura (Japon), Aurélien Pascal (France), Shizuka Mitsui (Japon), Maciej Kulakowski (Pologne), Seungmin Kang (Corée du Sud), Jeong Hyoun(Christine) Lee (Corée du Sud), Astrig Siranossian (France), Yuya Okamoto (Japon), Christoph Heesch (Allemagne-Japon), Bruno Philippe (France), Santiago Cañón-Valencia (Colombie), Irena Josifoska (Serbie-Hongrie), Alexey Zhilin (Russie), Ivan Karizna (Biélorussie), Julia Hagen (Autriche), Yan Levionnois (France), Victor Julien-Laferrière (France).

Ce sont donc les Français qui sont le mieux représentés, avec 5 musiciens présents au second tour. « Le regret de cette première édition reste toutefois qu’aucun Belge n’a réussi à franchir l’épreuve de la présélection », se lamente cependant le quotidien belge Le Soir. Du 15 au 20 mai les candidats vont s’affronter lors d’épreuves qui seront diffusées en direct sur Musiq3, La Trois et sur auvio.be. Cette année, l'œuvre imposée, composée spécialement pour le concours est Chacun(e) sa chaconne d’Annelies Van Parys. Les noms des finalistes seront dévoilés samedi en fin de soirée, et à l’issue des dernières épreuves, qui auront lieu du 29 mai au 3 juin, les noms des vainqueurs seront proclamés.