Découvrez les gagnants du Concours France Musique des musiciens amateurs

Ils s’appellent Louise Legrand et Rewan Hamnouche et viennent de remporter le Concours France Musique des musiciens amateurs lancé au début de l’été. Jusqu’au 15 août, tous les musiciens qui ne vivent pas de leur art pouvaient envoyer une vidéo d’une interprétation (libre de droit) du morceau de leur choix.

En tout, 42 vidéos ont été sélectionnées et mises en ligne sur la page Youtube de France Musique. L’une d’elle a été la plus apprécié des internautes : celle de Louise Legrand interprétant la Méditation de Thaïs de Jules Massenet au violon qui a récolté 686 ‘j’aime’. Cette jeune gagnante est lycéenne et entre en terminale scientifique.

L’autre gagnant s’appelle Rewan Hamnouche, choisi à l’unanimité par le jury composé de plusieurs personnalités liés au monde de la musique : Emmanuel Curt, percussionniste à l’Orchestre National de France, Lea Desandre, mezzo-soprano et révélation des Victoires de la musique classique 2017, Magali Mosnier, flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, PV Nova, musicien auteur-compositeur et youtubeur et Lilian Thuram, footballeur et fondateur de la Fondation Lilian Thuram et parrain des orchestres de jeunes Démos. Sa vidéo Marche presque Turque inspirée de l’oeuvre de Mozart a séduit tous les membres du jury. Rewan Hamnouche a 23 ans et vit à Nancy où il est chargé de clientèle.

« Très original et intéressant dans l'arrangement, avec différentes variations », a commenté PV Nova. Quant à Emmanuel Curt, il a apprécié ce « voyage au travers des styles musicaux pour revenir en permanence à Mozart. » Pour Magali Mosnier, c'est tout simplement un « super musicien, inspiré et qui se fait plaisir ».

Les deux profils reflètent plutôt bien la diversité et la créativité des participants de ce nouveau concours. Avec une moyenne d’âge est de 36 ans, les participants sont issus de toutes les régions de France et de tous les corps de métier (médecins, professeurs, ingénieurs, thérapeutes). Les pianistes et guitaristes étaient particulièrement bien représentés dans les candidatures, tout comme les compositeurs Bach et Chopin, plébiscités par une majorité des musiciens.

Les deux gagnants remportent une journée spéciale à Radio France dont vous découvrirez les coulisses très bientôt sur France Musique.