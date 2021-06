Des airs de piano au cœur de l'été : découvrez le programme du festival La Roque-d'Anthéron

Une partie de cette 41ème édition, qui se déroulera du 23 juillet au 18 août, sera à suivre en direct sur notre antenne. Ou l'accompagnement idéal pour vos soirées estivales.

C'est le retour du festival international qui, au cœur de l'été provençal, enchante tous les amoureux de piano. La Roque-d'Anthéron, 41ème édition, dévoile ce jeudi sa riche programmation. Du 23 juillet au 18 août, la petite commune de 5 000 habitants, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vivra au rythme des œuvres de Saint-Saëns, Chopin, Bach, Beethoven, Mozart ou encore Rachmaninov. L'écrin en sera, comme d'habitude, le Parc du Château de Florans, qui accueillera cette année une pléiade d'artistes de renom.

À vivre en direct sur France Musique

France Musique vous propose, à travers un dispositif exceptionnel, de suivre de nombreux concerts à partir de 21h, présentés par Jean-Baptiste Urbain (qui prendra l'antenne dès 20h). Le 28 juillet, vous pourrez écouter en direct le récital de Bertrand Chamayou, qui interprétera des extraits des Années de pèlerinage, chef-d'œuvre de Franz Liszt. Rendez-vous aussi le 29 juillet sur notre antenne : Pavel Kolesnikov mettra à l'honneur Chopin, et jouera deux sonates de Mozart.

Le mois d'août n'est pas en reste. Le 2 août, à suivre toujours sur France Musique, Boris Berezovsky interprétera des sonates de Beethoven. Le 3 août, nous diffuserons le récital de Lucas Debargue, qui jouera lui Schumann, Scriabine, et Fauré (Barcarolle n°3 en sol bémol majeur op.42, et la Ballade en fa dièse majeur op.19). Le 5 août, nous retrouverons derrière le piano Khatia Buniatishvili, avec un programme pour le moment inconnu.

Et le 6 août, soirée exceptionnelle en direct sur France Musique : les pianistes Claire Désert, Florent Boffard et Emmanuel Strosser, ainsi que le Sinfonia Varsovia dirigé par Arie Van Beek, nous régalerons avec un programme 100% Mozart (la Fantasie en fa mineur, le Concerto pour deux pianos et orchestre n°10 en mi bémol majeur ou encore le Concerto pour trois pianos et orchestre n°7 en fa majeur.)

Les concerts des soirées du 27, 30, 31 juillet, du 4 et 7 août (qui verront défiler respectivement Jean-Marc Luisada, Lukas Geniusas, Arcadi Volodos, Nikolaï Lugansky et Alexandre Kantorow), seront quant à eux enregistrés et diffusés ultérieurement sur notre antenne, tout comme les certaines représentations en matinée. Cette année, c'est Adam Laloum qui se chargera de clôturer l'édition avec un récital, le 18 août prochain.