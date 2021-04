Déconfinement : réouverture des salles de spectacle avec du public assis le 19 mai

Emmanuel Macron a détaillé le calendrier de réouverture des lieux culturels à la presse régionale. Les concerts assis seront donc autorisés à partir du 19 mai, dans la limite de 800 spectateurs en intérieur.

Enfin une perspective pour les organisateurs (et les spectateurs) de concerts de musique classique. Dans un calendrier, révélé par Le Parisien et la presse régionale, le président Emmanuel Macron annonce la réouverture des lieux de spectacle avec du public assis le 19 maiprochain, dans la limite de 800 spectateurs en intérieur, et de 1000 spectateurs en extérieur. Les musées, théâtres, monuments et cinémas seront aussi autorisés à rouvrir à partir de cette date. Le couvre-feu sera également repoussé à 21h.

Seconde phase le 9 juin pour les lieux de culture, qui pourront alors accueillir jusqu'à 5000 personnes, sous réserve d'avoir un pass sanitaire. Puis, dernière étape du déconfinement culturel le 30 juin : avec un pass sanitaire, il sera possible de participer à des événements de plus de 1000 personnes, en extérieur et à l'intérieur, ce qui ouvrirait à priori la voie aux festivals.