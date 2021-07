Décès du ténor italien Giuseppe Giacomini

Le ténor italien Giuseppe Giacomini s'est éteint mercredi 28 juillet à l'âge de 80 ans. Il laisse le souvenir d'une voix riche et puissante que l'on peut apprécier dans de nombreux enregistrements, notamment Norma au côté de Renata Scotto ou encore Otello avec Margaret Price.

Le ténor italien Giuseppe Giacomini s’est éteint à l’âge de 80 ans, le 28 juillet 2021. Ses débuts en 1966 dans Madame Butterfly à Vercelli sont rapidement suivis par une carrière internationale naissante, d’abord à Berlin en 1970 où il porte le rôle de Des Grieux, puis à Lisbonne, Barcelone, Vienne et Munich.

Son retour en Italie s’accompagne d’un triomphe à Milan, Turin et Rome où sont applaudis la richesse et la puissance de sa voix. En 1976, Giuseppe Giacomini fait ses débuts au Met, on l’entend à Paris la même année dans Macbeth, Don Carlo, le Trouvère, Paillasse et Tosca.

Salué à l’occasion de représentations à Moscou pour Gorbatchev ou en 1988 dans Turandot à l’ouverture des Jeux Olympiques de Séoul, Giuseppe Giacomini se distingue par de nombreux prix : le Kammersänger à Vienne, le Gold Viotti , le prix Giovanni Zenatello... pour ne citer qu’eux. Sa carrière prend fin dans les années 2000 après la célébration de son soixantième anniversaire pour une Tosca au Covent Garden. Au disque, on peut le retrouver dans la Force du Destin au Met, Norma au côté de Renata Scotto ou encore Otello avec Margaret Price.