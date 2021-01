Décès du saxophoniste Howard Johnson

Le tubiste et saxophoniste jazz Howard Johnson est décédé le 11 janvier à New York.

Il était une véritable référence du jazz américain. Howard Johnson jouait également de la clarinette basse, du bugle, de la trompette, et de nombreux autres instruments à anche. Il était aussi connu comme chanteur, exercice qu'il pratiquait occasionnellement.

Né à Montgomery en Alabama en 1941, il apprend le saxophone baryton à partir de 1954 en autodidacte. Un an plus tard, il décide d'étudier aussi le tuba. En 1963, il part à New York pour jouer de la musique.

Alors que le tuba n'est pas employé dans le jazz, hormis dans quelques formations de New Orleans, Charles Mingus l'engage en 1964. Il collabore ensuite en tant que saxophoniste ou tubiste avec Rahsaan Roland Kirk, Hank Mobley, ou encore Archie Shepp.

En 1966, il rencontre Gil Evans avec qui il va travailler jusqu'en 1988. Il a aussi longuement travaillé avec le multi-instrumentiste et compositeur suisse George Gruntz ainsi qu'avec le saxophoniste Hank Crawford.

A partir des années 70, il travaille avec de nombreux artistes dont Miles Davis, sur l'album Miles And Quincy Live at Montreux, le bassiste légendaire Jaco Pastorius, ou le bluesman Muddy Waters.

Au cours des années 90, Howard Johnson a dirigé l'ensemble de tuba Gravity avec lequel il a sorti trois albums chez Verve Records, dont The First Arrival, un hommage à Pharoah Sanders, saxophoniste de John Coltrane.

Très ouvert musicalement, Howard Johnson avait collaboré avec Marvin Gaye. Il avait été l'arrangeur pour la section de cuivres du bluesman Taj Mahal, sur The Real Thing, album live sorti en 1971. Il avait aussi travaillé à plusieurs reprise avec le groupe de rock canadien The Band, notamment sur l'album The Last Waltz, ainsi qu'avec John Lennon pour les albums Walls and Bridges et Double Fantasy.

Howard Johnson est décédé le 11 janvier à New York. Il avait 79 ans.