Le metteur en scène et réalisateur Elijah Moshinsky est mort

Connu pour son travail à l'opéra, et pour ses adaptations des pièces de Shakespeare, le réalisateur et metteur en scène australien Elijah Moshinsky est décédé le 14 janvier du Covid-19.

Renommé mondialement, Elijah Moshinsky avait fait carrière principalement en Australie, à Londres, au Royal Opera House et au Royal National Theatre, ainsi qu'au Metropolitan Opera de New York, Il avait aussi adapté à la télévision plusieurs œuvres de Shakespeare pour la BBC.

Né en 1946 à Shanghai, Elijah Moshinsky et sa famille emménagent cinq ans plus tard à Melbourne. En 1965, il est étudiant au Osmond College et devient le décorateur pour une adaptation théâtrale du Procès de Kafka. Diplômé de l'université de Melbourne, il obtient, en 1973, une bourse pour le St Antony's College d'Oxford où il étudie les textes d'Alexander Herzen.

A la même époque, il met en scène As you like it, de Shakespeare pour la prestigieuse Oxford and Cambridge Shakespeare Company. John Tooley, le directeur général de Covent Garden assiste à une représentation et engage aussitôt Elijah Monshinsky.

A partir de 1975, il se fait connaître mondialement grâce à une production à petit budget de Peter Grimes, qui sera jouée en 1981 à l'Opéra de Paris, puis à La Scala, Tokyo et Los Angeles. Il enchaîne ensuite les opéras et les succès dans de nombreux pays, à Covent Garden pour Tannhäuser, L'Enlèvement au Sérail, ou encore Aida, au Metropolitan Opera avec Samson et Dalila ou Nabucco, au Lyric Opera of Chicago avec La Fiancée vendue, ou encore au Korea National Opera avec Don Carlo et Roméo et Juliette.

Il travaille au théâtre à partir de 1976 et met en scène de nombreuses pièces dont Troilus et Cressida, Richard III, Cyrano de Bergerac, Trois Soeurs, Becket, ou Beaucoup de bruit pour rien. Il a aussi mis en scène l'adaptation de Sa Majesté des Mouches, première production de Nigel Williams pour la Royal Shakespeare Company.

Elijah Moshinsky a adapté pour la télé de nombreuses pièces de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, Tout est bien qui finit bien, Cymbeline, et Coriolan, essentiellement entre 1980 et 1985.

Elijah Moshinsky est décédé le 14 janvier du COVID-19, qu'il aurait contracté à l'hôpital durant un séjour consécutif à une mauvaise chute à son domicile. Il venait d'avoir 75 ans.