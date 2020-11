Décès du guitariste Marc Fosset

Le guitariste Marc Fosset est mort le 31 octobre. Artiste de jazz renommé, il avait notamment accompagné Stéphane Grappelli.

Né en 1949 dans le quartier parisien de Belleville, d'un père travaillant dans le secteur tertiaire et d'une mère au foyer, il est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons et deux filles. En 1958, après avoir vu à l'ABC (un music hall parisien) Yves Montand et Didi Duprat, son guitariste, gaucher comme lui, il décide d'apprendre à jouer de la six cordes. En 1960, sa marraine lui offre une première guitare.

Autodidacte, il se met alors à jouer sans relâche. Très doué, il déchiffre la musique mais ne sait pas la lire. De 1962 à 1969, il forme plusieurs orchestres avec ses frères et des copains accordéoniste, guitaristes, et batteur. Il joue alors dans de nombreux bals à la campagne. Après avoir effectué des études aux Beaux Arts, il continue à éduquer son oreille en reprenant tous les plans de Trini Lopez et en fréquentant les clubs de jazz parisiens. A la même époque, il rencontre le grand guitariste country Marc Bozonnet. En 1970, il joue en première partie d'un concert du Big Band d'Ivan Jullien.

En 1971, il est engagé au Trois Mailletz après avoir fait un boeuf avec le saxophoniste baryton Michel de Villers. En 1973, il intègre Magma et monte un trio qui se produit notamment au Bilboquet. En 1976, il forme le duo Fosset et Caratini, aussi surnommé le chauve et le gaucher, avec Patrice Caratini, l'ancien guitariste de Maxime Leforestier.

Entre 1978 et 1986, les deux guitaristes enregistrent quatre albums, dont deux en trio avec l'accordéoniste Marcel Azzola. Au cours des années 70, Marc Fosset joue avec de nombreux dont René Urtreger, Claude Guilhot, ou encore Kenny Clarke. Dans les années 80 et 90, il joue beaucoup avec Stéphane Grapelli qu'il accompagne lors de ses tournées internationales à la Philharmonie de Berlin, au Carnegie Hall, ou à l'Opéra de Sydney. En1989, il enregistre la B.O. de Milou en Mai avec Stéphane Grappelli, Maurice Vander, Martin Taylor, et Marcel Azzola notamment.

Au cours des années 90 et 2000, il joue et enregistre plusieurs albums aux côtés de nombreux musiciens comme NHOP, Eric Dervieu et Philippe Petit avec qui il forme un trio, ou encore Jean-Luc Ponthieux.

Au cours de sa carrière, Marc Fosset a participé à de nombreux enregistrements grâce à ses prestations scéniques. il quitte la scène au cours des années 2010, atteint par la maladie de Parkinson. Marc Fosset est décédé le 31 octobre. Il avait 71 ans. Alex Dutilh lui rendra hommage dans Open Jazz sur France Musique.