Décès du guitariste de jazz John Russell

Figure de la Free Music, le guitariste de jazz john Russell est décédé le 19 janvier à Londres.

Il était une grande figure de la Free Music anglaise. John Russell était aussi l'initiateur d'une série de concerts à Londres. Il avait participé à plus de cinquante enregistrements d'albums.

Né en 1954 à Londres, John Russell est élevé dans le Kent. Son grand-père lui offre sa première guitare alors qu'il n'a qu'onze ans. Fan de blues, il apprend la guitare en autodidacte et monte son premier groupe.

A 17 ans, il part à Londres où il joue dans divers endroits comme Ronnie Scott's, The Institute of Contemporary Arts, The Musician's Co-op, the London Musician's Collective et The Little Theatre Club.

A partir de 1974, il enseigne, travaille pour des émissions de radio et de télé, et tourne au Royaume Uni et à l'étranger. En 1975, il participe à la création du magazine Musics. la même année, il prend des cours de technique conventionnel avec le guitariste avant-gardiste Derek Bailey.

Deux ans plus tard, en 1977, il abandonne la guitare électrique pour se consacrer uniquement à la guitare acoustique. En 1981, il fonde Quaqua, regroupant une multitude d'improvisateurs réunis en différentes combinaisons pour des projets spécifiques.

Au milieu des années 80, John Russell fonde le club Mopomoso avec le pianiste-trompettiste Chris Burn. Les deux artistes produisent plus de 300 concerts au Red Rose Club de Londres jusqu'en 2008.

Au cours des années 2000, il se remet à la guitare électrique. La mission Sound And Music emmène le club dans une tournée anglaise de sept dates. A partir de 2013, il se produit notamment avec Thurston Moore, guitariste et chanteur du groupe Sonic Youth.

John Russell avait connu plusieurs problèmes cardiaques. Le 19 janvier 2021, il décède d'un cancer dans un hôpital de Londres. Il venait d'avoir 66 ans.