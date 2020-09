Décès du chef d'orchestre Patrick Davin

Patrick Davin est décédé mercredi 9 septembre à Bruxelles, juste avant une répétition. Le chef d'orchestre avait 58 ans.

Passionné de musique contemporaine, Patrick Davin avait notamment officié à Marseille et Mulhouse. Formé au conservatoire de Liège, où il avait été nommé directeur du Domaine Musique en juillet dernier, il avait aussi été l'élève de Pierre Boulez et de Peter Eötvös. Finaliste du concours de chef d'orchestre au Festival international de musique de Besançon en 1992, sa carrière est marquée par ses productions au Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, et par ses contributions à la création de nombreuses œuvres contemporaines, notamment de Philippe Boesmans (Au Monde, Pinocchio...).

France Musique lui rendra hommage dès ce jeudi 10 septembre dans Relax! avec Lionel Esparza.

Une carrière prestigieuse

Patrick Davin fut le premier chef invité à l'Opéra de Marseille en 2004. Il fut également directeur artistique et musical de l'Orchestre symphonique de Mulhouse entre 2013 et 2018. Le chef d'orchestre belge venait d'être nommé directeur du département musical du Conservatoire Royal de Liège. Renommé internationalement, Patrick Dauvin avait aussi travaillé dans de nombreux pays dont le Luxembourg, les Pays-Bas, ou encore le Japon.

Nombreux hommages

Depuis l'annonce de son décès hier soir, les hommages ne cessent de se succéder. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris évoque, sur Twitter, un homme "fort apprécié de tous lors des sessions d'orchestre pour son exigence, sa grande gentillesse et ses grandes qualités musicales." Lors d'une interview à la RTBF, Peter de Caluwe, directeur du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, parle d'"un très grand être humain, un grand chef, quelqu'un qui va nous manquer énormément."