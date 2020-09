Ronald Hardwood, scénariste du film "Le Pianiste" est mort

Le romancier et scénariste sud africain s'est éteint à l'âge de 85 ans à son domicile dans le Sussex. Célèbre scénariste du film "Le Pianiste", il avait également écrit Quartet et Taking Sides, le cas Furtwängler.

Ronald Hardwoord était surtout connu pour avoir écrit le scénario du film de Roman Polanski, Le Pianiste, pour lequel il avait reçu un Oscar en 2003. Mélomane, il a également écrit A tort et à raison, adapté au cinéma par István Szabó sous le nom Taking sides, le cas Furtwängler. Né en Afrique du Sud, il s'était installé au Royaume-Uni dans les années 50.

Auteur à succès

Auteur de nombreuses pièces, dont quelques-unes furent adaptés à l'écran, notamment The Dresser, en 1980, une pièce sur un vieil acteur shakespearien tyrannique et son costumier, ainsi que Quartet, autre pièce sur le vieillissement des chanteurs d'opéra. Il est aussi connu pour avoir écrit le scénario du film Le Scaphandre et le Papillon, sorti en 2007.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux comédiens et auteurs, principalement britanniques, comme Derren Litten ou Gyles Brandreth, louent l'intelligence, le talent, la gentillesse, et l'humanité de ce grand auteur. Ronald Hardwood est décédé mardi dernier, selon une déclaration à la BBC de son agent, Judy Daish.