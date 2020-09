Décès de Ronald Bell, cofondateur de Kool and the Gang

Il avait fondé Kool and the Gang. Ronald Bell est décédé mercredi soir.

Ronald Bell était né dans l'Ohio en 1951. Son père, boxeur, voyageait beaucoup dans le sud des Etats-Unis, souvent aux mêmes dates que Miles Davis avec qui il devint ami. C'est en écoutant les disques du trompettiste et de Thelonious Monk, un autre ami de son père, que Ronald Bell apprit le saxophone en autodidacte. Son jeu fut aussi influencé par les disques d'Art Blakey , de Wayne Shorter, de Cannonball Adderley ou encore de John Coltrane.

Une carrière musicale fulgurante

Dans les années 60, Ronald Bell et son frère Robert décident de former un groupe de musique avec cinq copains. Leur musique alterne entre jazz, soul, et funk. Après avoir essayé plusieurs noms, dont The Jazziacs ou The New Dimensions, le septet se renomme Kool and the Gang en 1969. Il devient ensuite un groupe phare des années 70 et 80, notamment grâce à des morceaux comme Celebration, Cherish, ou Open Sesame, tous écrits et produits par Ronald Bell.

Une notoriété internationale

Renommé mondialement, Kool and The Gang obtint de nombreuses récompenses et notamment une étoile sur le Walk Of Fame d'Hollywood. Parallèlement à son groupe, Ronald Bell découvrit de nombreux artistes dont The Fugees, lorsque le groupe haïtien se nommait encore Tranzlator Crew. Il avait également créé un groupe de jazz funk nommé Kool Baby Brotha Band pour lequel il était en train de composer un nouvel album. Robert Bell est décédé à l'âge de 68 ans, chez lui, dans sa maison des Îles Vierges.