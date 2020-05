Décès de Lucky Peterson, fabuleux bluesman

Le bluesman Lucky Peterson est mort soudainement dimanche 17 mai à Dallas au Texas. Agé de 55 ans, il comptait parmi les grandes figures de la musique blues.

La triste nouvelle a été annoncée sur sa page Facebook officielle, Lucky Peterson est mort dimanche 17 mai à Dallas au Texas. Agé de 55 ans, il était chez lui "lorsqu'il est tombé malade et a été transporté d'urgence à l'hôpital, dans un état critique. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu le réanimer" peut-on lire.

Guitariste, organiste et chanteur, Lucky Peterson était l'un des musiciens les plus renommés de la scène blues jazz. Fils de James Peterson, guitariste réputé et propriétaire d'un club de jazz, il fréquente dès son plus jeune âge nombre de musiciens comme Muddy Waters ou Buddy Guy. A 5 ans, il débute par l'orgue Hammond et devient un enfant prodige. Repéré par Willie Dixon qui le prend sous sa coupe, Lucky Peterson est invité de plusieurs émissions télévisées à large audience. A 5 ans, il sort un premier album Our Future.

France Musique rend hommage à Lucky Peterson dans ses émissions, notamment dansOpen Jazzprésenté par Alex Dutilh ce lundi 18 mai à 18h.

A l'adolescence, il étudie à la Buffalo Academy for Visual and Performing Arts où il apprend le cor d'harmonie et se produit avec l'orchestre symphonique de l'école. En parallèle, il joue de la guitare et des claviers avec Etta James, Bobby "Blue" Band et Little Milton. A la fin des années 1980, Lucky Peterson sort plusieurs disques sous différents labels.

Son style est qualifié d'unique grâce à la combinaison de plusieurs esthétiques musicales provenant du blues, de la soul, du R&B, du gospel et du rock. Il fréquente régulièrement les scènes françaises dont le festival Jazz à Vannes. En 2017, il sort Tribute to Jimmy Smith, un album hommage à celui qui fût son mentor dans l'apprentissage de l'orgue Hammond.

Son dernier album Just Warming Up ! est paru en 2019 sous le label français Jazz Village.