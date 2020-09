Décès de la basse Daniele Carnovich

Basse profonde, Daniele Carnovich est mort jeudi 24 septembre, des suites d'une longue maladie.

Trois semaines après la mort de Claudio Cavina, La Venexiana perd à nouveau un de ses membres. Daniele Carnovich est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 63 ans. Spécialisé dans le répertoire baroque, il était devenu un des grands spécialistes du madrigal.

Après avoir étudié la flûte traversière et le chant à Padoue, sa ville natale, il a commencé sa carrière de concertiste en tant que Bass dans quelques uns des plus prestigieux festivals de musique européens. Sa renommée est ensuite devenue mondiale.

Il s'est également produit en tant que soliste avec divers ensembles dont The Consort Of Musicke, Il Giardino Armonico, ou encore l'Ensemble Chiaroscuro. Il fit ses grands début à l'opéra en 1993 avec le rôle de Caronte dans l'Orfeo de Monteverdi, interprété au Gran Teatre del Liceu of Barcelona.

Membre de La Venexiana depuis 1991, il a fondé la Compagnie du Madrigal en 2009. Daniele Carnovich a aussi travaillé pendant plus de 25 ans avec Jordi Savall pour Hesperion XX et la Capella Reial de Catalunya. Il fit également partie de Concerto Italiano pendant plusieurs années.

Daniele Carnovich a enregistré plus de 100 albums, dont l'intégrale des madrigaux de Monteverdi avec sept versions différentes des Vêpres de la Vierge, pour les plus grands labels de musique classique.

Daniele Carnovich était marié à la mezzo-soprano Maite Arruabarrena. Il est mort à 63 ans dans la ville espagnole de Fuenterrabía où il résidait.