Décès de l’organiste Michel Chapuis

L’organiste Michel Chapuis nous a quittés dimanche 12 novembre 2017 à l’âge de 87 ans. Musicien mondialement reconnu, ses recherches en musicologie et son action en faveur de la restauration des orgues ont largement contribué au renouveau de l’interprétation du répertoire français dédié à cet instrument.

Né en 1930 à Dole, dans le Jura, Michel Chapuis s’initie à l’orgue auprès de Jeanne Marguillard, organiste de la cathédrale de Besançon. Par la suite, il perfectionne son apprentissage dans la classe de Marcel Dupré au Conservatoire de Paris où il obtient le Premier prix d’interprétation et d’improvisation. Devenu en 1954 titulaire de l’orgue du chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il accède à la tribune de l’orgue de la chapelle du château de Versailles en 1995 et en devient l’organiste honoraire en 2010.

Parallèlement à sa carrière de musicien, marquée notamment par ses improvisations et ses interprétations de Bach, Michel Chapuis mène de nombreuses recherches en organologie. Son travail de musicologue et ses connaissance en facture d’orgue vont l’ériger en véritable figure de la défense de cet instrument et de la redécouverte de son répertoire français. Organiste passionné, il a transmis son savoir à toute une génération d’artistes, parmi lesquels Henri-Franck Beaupérin, Yves Castagnet, Sylvain Ciaravolo, Thierry Escaich, Marina Tchebourkina ou encore Vincent Warnier qui lui rend hommage dans le Classic Club de Lionel Esparza sur France Musique le lundi 13 novembre 2017.

Benjamin François lui avait consacré une émission en 2010, à l'occasion de son 80e anniversaire, dont la réécoute est disponible ci-dessous.