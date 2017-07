Décès de Jeanne Moreau, immense comédienne... mais aussi grande chanteuse

C’est l’une des plus grandes actrices du cinéma français qui vient de nous quitter. Jeanne Moreau, 89 ans, a été retrouvée sans vie à son domicile parisien par sa femme de ménage, apprend-on de son agent. Durant une longue carrière de 65 ans, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs : François Truffaut, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Joseph Losey, Orson Welles, Jacques Demy, Louis Malle, Luis Bunuel, etc. Mais elle a également eu une carrière de chanteuse qui a débuté en 1962 avec le fameux Tourbillon, issu de Jules et Jim de François Truffaut et composé par Cyrus Bassiak.

Le succès de la chanson lui ouvrira les portes des studios d’enregistrement et sortira deux disques de chansons écrites par le même Cyrus Bassiak, le pseudonyme de Serge Rezvani. L’année d’après, elle connaît un nouveau succès grâce à une chanson tirée d’un film, Embrasse-moi dans Peau de banane de Marcel Ophuls. Parmi ses autres succès, on peut également citer J'ai la mémoire qui flanche ou la chanson du film India Song de Marguerite Duras.

Plus tôt, en 1957, Jeanne Moreau avait découvert le monde du jazz lors du tournage d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Elle y a notamment côtoyé Miles Davis ou Kenny Clarke. L'actrice avait coutume de dire que la chanson était un des moyens les plus directs de faire vivre des émotions diverses : « voyez tous les messages que l'on peut faire passer en trois ou quatre minutes », disait-elle. Jeanne Moreau a sorti plusieurs disques dont un d'après les poèmes de Norge (1981) ou encore Le Condamné à mort (2010) dans lequel elle lit le long poème éponyme de Jean Genet, accompagné en chanson par Etienne Daho. En 1994, elle avait prêtée sa voix à l'Histoire de Babar d'après Francis Poulenc pour un disque Deutsche Grammophon accompagnée par le pianiste Jean-Marc Luisada.

En 2015, dans une interview exceptionnelle accordée à Benoît Duteurtre pour France Musique, Jeanne Moreau retraçait sa carrière avec les chansons de sa vie.

France Musique rendra hommage à Jeanne Moreau ce lundi 31 juillet, à 18h avec Laurent Valero dans Retour de plage .