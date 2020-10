Décès de Jean Martin

Le pianiste français Jean Martin est décédé le 7 octobre à Paris.

Jean Martin est mort le 7 octobre à Paris à l'âge de 92 ans. Ancien disciple d'Yve Nat au conservatoire de Paris, il s'est ensuite perfectionné sous la direction de Pierre Kostanoff à Paris et de Guido Agosti à Sienne. Il a enseigné dans les conservatoires de Grenoble, Saint-Quentin, Bobigny, Lyon, et Versailles, avant de donner des master classes à Porto. Il a également été directeur de la musique dans deux théâtres parisien, l'Essaïon et le Montfort, anciennement le théâtre Silvia-Monfort.

Dans les années 70, Jean Martin joue avec le Trio Delta, en compagnie du violoncelliste Claude Burgos et de la violoniste Flora Ephège. Il est alors remarqué pour la richesse des sonorités de l'interprétation lors des représentations en France et en Europe.

Jean Martin était un des plus grands pianistes contemporains, spécialiste du répertoire romantique. Parmi ses œuvres marquantes, il a enregistré cinq albums consacrés au piano de Robert Schumann, deux autres consacrés à Stephen Heller et Gabriel Fauré. Le compositeur Claude Ballif lui a dédié de nombreuses compositions pour piano, notamment sa cinquième sonate.