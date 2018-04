Décès du chanteur Jacques Higelin

Le chanteur Jacques Higelin est décédé le vendredi 6 avril 2018 à l'âge de 77 ans. Auteur, compositeur, interprète et comédien, c’est un « personnage engagé et atypique » que perd « la scène musicale française », écrit le journal Le Monde. Né le 18 octobre 1940 à Brou-sur-Chantereine en Seine-et-Marne, il était passionné de jazz et est passé, durant sa carrière, par la chanson, le rock et la folk. On lui doit notamment les titres Champagne et Tombé du ciel.

C’est sa famille qui a annoncé sa disparition, une famille elle-même composée d’artistes, avec ses trois enfants, le chanteur Arthur H, le réalisateur et acteur Kên Higelin et la chanteuse Izia.

Retrouvez sur le site de France Inter un hommage à sa discographie. En 2014, il avait notamment partagé ses goûts musicaux et ses influences dans la Discothèque de Radio France.