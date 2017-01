Décès de la soprano Géori Boué

La vedette de l’Opéra Comique et de Garnier Georgette Boué, plus connue sous le nom de Géori Boué, vient de nous quitter à l’âge de 99 ans.

Née à Toulouse en 1918, c’est à l'âge de 7 ans qu’elle commence à étudier le chant, le piano et la harpe en intégrant le conservatoire de la ville. A 17 ans, Georgette Boué est engagée au Capitole de Toulouse et s’impose rapidement dans un large répertoire, allant de l’opéra à l’opérette. En 1939 la chanteuse fait ses débuts à l’Opéra Comique à Paris dans le rôle de Mimi dans La Bohème, puis en 1942 à l’Opéra Garnier. Lancée et soutenue par Reynaldo Hahn, qu’elle rencontre alors qu’elle interprète La Traviata à l’Opéra de Toulon, la soprano crée avec lui l’opérette Ciboulette dans la salle Favart en 1953. En 1943, Sacha Guitry lui offre le rôle principal de son film La Malibran.

Grande vedette en France, Géori Boué s’est également produite de nombreuses fois à l’étranger. En 1957 elle a notamment été invitée à se produire au Bolchoï à Moscou dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski. Elle était mariée au baryton Roger Bourdin, avec qui elle a chanté et enregistré Thaïs de Massenet.