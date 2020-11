Décès de Gabriel Chmura

Le chef d'orchestre Gabriel Chmura est décédé le 17 novembre.

Il était considéré comme un chef d'orchestre exceptionnel. Gabriel Chmura était le directeur artistique du Grand Théâtre de Poznań. Né le 7 mai 1946 à Wroclaw, Gabriel Chmura a grandi en Israel.

Diplômé en composition, piano et direction de l'Académie de musique de Tel Aviv, il poursuit ses études de direction à Paris avec Pierre Dervaux, à Vienne avec Hans Swarowsky, et à Sienne avec Franco Ferrara.

Gabriel Chmura a également été directeur musical de l'Opéra d'Aix-la-Chapelle pendant 9 ans, de 1974 à 1983, de l'Orchestre symphonique de Bochum entre 1983 et 1987, de l'Orchestre du Centre national des Arts d'Ottawa entre 1987 et 1990, et de l'Orchestre symphonique national du NOSPR, la radio polonaise à Katowice, de 2001 à 2007.

Il a également dirigé de nombreux orchestres à travers le monde comme l'Orchestre National de France ou le Berliner Philharmoniker. En 2015, il fut un le premier chef invité de l'Orchestre philharmonique de Cracovie.

Gabriel Chmura a participé à de nombreux enregistrements, notamment avec le London Symphony pour Deutsche Grammophon ainsi qu'avec les orchestres de la radio de Berlin et de Munich pour CBS. Grâce à plusieurs CDs pour Chandos et aux productions réalisées à Varsovie et à Nancy, il a vivement contribué à la découverte internationale du compositeur polonais Mieczysław Weinberg.

Gabriel Chmura avait reçu de nombreux prix prestigieux dont celui du Concours de direction de Besançon en 1970, la médaille d'or au au Concorso Cantelli à La Scala de Milan en 1971, et le premier prix au Concours Herbert von Karajan à Berlin, également en 1971. Il avait aussi reçu la médaille d'or du Mérite culturel - Gloria Artis.

Gabriel Chmura s'est éteint le 17 novembre à Poznań. Il avait 74 ans.