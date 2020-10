Une immense fresque en l'honneur de Debussy s'affiche à Saint-Germain-en-Laye

Une fresque de 13 mètres de haut représentant le compositeur Claude Debussy a été installée à Saint-Germain-en Laye.

Dire que Claude Debussy est un géant de la musique n'a jamais été aussi vrai. Une fresque de 13 mètres de haut représentant le célèbre compositeur a été installée rue de la Procession, à Saint-Germain-en-Laye. L'oeuvre a été réalisée dans le cadre du festival de street art "Dans et sur les murs", qui s'est déroulé début octobre dans la ville des Yvelines.

Cette oeuvre hors normes "est une commande de Saint-Germain-en Laye dans le cadre du Festival" précise JBC, l'auteur de la fresque. La ville des Yvelines avait passé un appel à projets, contactant plusieurs artistes. C'est celui de JBC qui a été retenu. Pour décrire son travail, l'artiste explique qu'"il y avait un cahier des charges imposé. Celui-ci avait pour sujet une thématique liée à l'histoire de la ville. J'ai potassé l'histoire de Saint-Germain et j'ai fait deux propositions. La première était sur François 1er et l'autre était sur Claude Debussy. Et c'est cette dernière qui a été sélectionnée. "

La fresque de Debussy, située à proximité du château, a été commandée à l'agence Osaro, regroupant un collectif d'artistes, chargée de recruter un dessinateur / graffeur pour établir une fresque. Lisa Larsonneur, représentante de l'agence, en lien avec les artistes, explique que "le thème de sélection pour les artistes était de faire un lien avec l'histoire de Saint-Germain. Ils sont allés chercher librement où ils voulaient. JBC a voulu travailler sur Debussy parce que ce personnage lui parlait et qu'il y avait un côté musical. "

Cette oeuvre n'a pas été faite au hasard. La représentante d'Osaro explique que "dans le muralisme, qui est notre travail, nous sommes très sensibles à l'environnement, au mur, à sa texture, aux couleurs dans la rue." Située à proximité d'une école et d'une crèche, l'oeuvre permet de rappeler, selon Lisa Larsonneur, que " toute modernité s'inspire d'un passé. On peut être très moderne, faire du graffiti, du street art, et se tourner aussi vers des classiques, vers le passé. C'est instructif et il faut savoir s'en servir."

Claude Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1862. Il a passé sa petite enfance dans cette ville des Yvelines où son père tenait un commerce de faïences. Sa maison natale est aujourd'hui un musée à la gloire du compositeur, situé dans le quartier historique de Saint-Germain.