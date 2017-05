Musique et numérique : Débat sur les enjeux politiques, économiques et sociétaux

1er partie: Musique et numérique - enjeux politiques et économiques

Invités :

Xavier Blanc, directeur des affaires juridiques de la Spedidam

Bruno Lion, président de l'association Tous pour la musique

Mark Schwartz, conseiller culture d'Emmanuel Macron pour En Marche!

Malcolm Ouzeri, directeur marketing de Qobuz

Débat préparé et animé par Antoine Pequeur.

2e partie : La place des réseaux sociaux dans la vie musicale

Invités :

Aurelia Gaudio, chargée de la communication et des partenariats - Les Dissonances

Charles Dherouville, Chargé de communication web et réseaux sociaux - La Philharmonie de Paris

Solène Lavielle, chargée de la communication et du marketing - Insula Orchestra

Débat préparé et animé par Guillaume Decalf.

3e partie : Le financement participatif est-il l’avenir de la musique ?

Invités :

Aurélien Ettori, fondateur du festival "Le Classique, c’est pour les vieux"

Thibault Prioul, responsable de la communication du Centre de musique de chambre de Paris

Léo Fremaux, Ulule

Charles Babinet, Kiss Kiss Bank Bank

François Besson, directeur de l’Action culturelle de la Sacem

Débat préparé et animé par Guillaume Decalf.