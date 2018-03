De la bière produite sur les toits de l'Opéra de Paris

Alors que les rapports entre le vin et la musique étaient célébrés le week-end dernier sur France Musique, en lien avec l'exposition de la Cité du vin de Bordeaux, on pourra bientôt étudier le mariage entre la bière et l'opéra. Sélectionnée dans le cadre de l'opération Parisculteurs de la ville de Paris, l'entreprise Topager, spécialisée dans les jardins urbains, s'est emparé de l'Opéra Bastille pour le transformer en véritable houblonnière.

Ce lundi 26 mars, une centaine de pieds de houblon a été plantée le long du bâtiment du XIIe arrondissement de Paris. Prochainement, 200 autres pieds seront plantés sur les toits de l'opéra. La plantation devrait permettre de récolter 500 kg de houblon par an. Une précieuse récolte qui aromatisera quelques milliers de litres de bière, brassés sur place dans les greniers de l'opéra.

L'entreprise prévoit de planter plusieurs variétés comme le Tardif de Bourgogne ou le Centennial, soigneusement sélectionnées par l'association Houblons de France. L'entreprise Topager se chargera de la production finale, dans un local juché sur les toits de l'opéra. Les premières bières devraient pouvoir être dégustées à partir de l'hiver prochain. Topager prévoit également l'installation d'une ferme maraîchère de 5 300 m2, toujours sur les toits de l'Opéra Bastille.