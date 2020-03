Festival de Salzbourg : de l’espoir pour l'édition du centenaire cet été

A Salzbourg, si le festival de Pâques a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, le festival de Pentecôte et son centenaire, qui doit être célébré à l'été 2020, pourraient être maintenus selon un communiqué.

Une note d’optimisme en Autriche ? Dans un communiqué diffusé le mercredi 25 mars, le Festival de Salzbourg déclare que les célébrations de son centenaire pourraient être maintenues cet été, après l’annulation du festival de Pâques qui devait se tenir du 4 au 13 avril en raison de l’épidémie de Coronavirus.

Cecilia Bartoli « pleine d’optimisme »

Le Festival fait part d’un plan en plusieurs étapes pour sauver ses concerts. Le 15 avril, sa direction devra se prononcer sur la tenue, ou non, du festival de Pentecôte, du 29 mai au 1er juin. Son intendante, Cecilia Bartoli, qui travaille et échange en continu avec son directeur artistique, Markus Hinterhäuser, se dit « pleine d’optimisme ». Plusieurs alternatives ont déjà été envisagées pour maintenir le festival, dont la réduction des répétitions et la modification du programme.

Ensuite, le 30 mai, une décision devra être prise concernant le centenaire du Festival de Salzbourg. Initialement, 222 représentations étaient prévues du 18 juillet au 30 août, dans 15 lieux différents. Ici aussi, plusieurs scénarios sont envisagés, mais pas encore dévoilés.

« Toutes ces décisions ne dépendent cependant pas uniquement de la volonté du Festival », conclut cependant l’institution dans son communiqué. « Elles dépendent de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, et des décisions politiques qui s’ensuivront. Pour combattre ce virus nous devons rester solidaires. La santé prime sur les décisions politiques et artistiques ».

