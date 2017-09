David Reiland nommé à la tête de l’Orchestre national de Lorraine

Directeur musical de l’Orchestre de chambre du Luxembourg et de l’ensemble contemporain United instruments of Lucilin, David Reiland a été nommé à la tête de l’Orchestre national de Lorraine. Le chef de 37 ans prendra ses nouvelles fonctions à partir de la saison 2018-2019. Il succédera à Jacques Mercier, qui occupait ce poste depuis 15 ans.

Selon le quotidien Luxemburger Wort, 146 chefs ont répondu à l’appel, lorsque Jacques Mercier a fait part de son désir de partir à la retraite. « David Reiland, qui a déjà eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises avec notre orchestre a été le plus convaincant et le plus motivé de tous », indique un responsable de l’OnL au journal luxembourgeois. Il ajoute, « _L'orchestre recherchait un chef à l’aise dans le répertoire français et dans la musique contemporaine. David Reiland est en phase avec ces attentes. Il entend aussi accompagner l’orchestre dans le développement de sa présence sur les scènes internationale_s ».

Né en Belgique et diplômé en direction d’orchestre et en composition du Conservatoire de Bruxelles, David Reiland est également Premier chef invité et conseiller artistique à l’Opéra de Saint-Etienne.