Daniel Harding contraint d’annuler le Festival d’Aix-en-Provence

Blessé au poignet, Daniel Harding ne pourra pas assurer la direction de The Rake’s Progress de Stravinsky au Festival d’Aix-en-Provence. Le directeur musical de l’Orchestre de Paris sera remplacé les 5, 7, 11, 14 et 18 juillet au Théâtre de l’Archevêché par le chef d’orchestre norvégien Eivind Gullberg Jensen. Ce dernier a récemment dirigé la pièce d’Igor Stravinsky à l’Opéra national de Finlande, et il a été applaudi en mars et avril dernier à l’Opéra de Lille en dirigeant Le Vaisseau fantôme de Wagner.