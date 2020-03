Coronavirus : Manu Dibango testé positif au Covid-19

Le célèbre musicien camerounais Manu Dibango, 86 ans, annonce avoir été testé positif au coronavirus. Après avoir été hospitalisé, il se repose désormais chez lui.

C'est sur sa page Facebook que Manu Dibango l'a annoncé. Âgé de 86 ans, le saxophoniste et chanteur camerounais a déclaré avoir été testé positif au coronavirus Covid-19 et a dû être hospitalisé. "Désormais Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité" poursuit la publication.

En juin dernier, il était l'invité de Musique Matin sur France Musique pour présenter son Safari Symphonique, un voyage à travers les racines de la musique noire venue d'Afrique, un savant mélange de rythmes traditionnels de son Cameroun natal et des sonorités jazzy, les sons de la forêt équatoriale, le souffle du vent du désert qui vont à la rencontre de la pure tradition de la musique classique européenne. L'Orchestre Lamoureux accompagnait Manu Dibango et son Soul Mokassa Gang.