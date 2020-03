Coronavirus : les musiciens du Philharmonique de Hong Kong jouent pour le public via les réseaux sociaux

Après un mois et demi de fermeture de tous les lieux de concerts à Hong Kong à cause du Coronavirus, les musiciens hongkongais s'organisent. Pour garder le contact avec leur public et envoyer un message d'espoir, ils se filment en jouant et postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

Le clarinettiste Andrew Simon et le pianiste Warren Lee dans une vidéo postée par le Philharmonique de Hong Kong sur twitter