Coronavirus : le salon Musicora annulé

En raison de l'épidémie de coronavirus, les organisateurs ont décidé d'annuler le salon Musicora qui devait se tenir du 8 au 10 mai prochain à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Les annulations d'événements se multiplient alors que l'épidémie de coronavirus continue de croître en France. Dernière victime en date, le salon Musicora, grand rendez-vous de la musique et des musiciens, qui devait se tenir du 8 au 10 mai prochain à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Information révélée par La Lettre du musicien qui a interviewé David Dugaro, le directeur du salon qui accueille quelques 15 000 visiteurs chaque année.

Il explique notamment avoir pris cette décision très en amont afin de limiter l'impact financier pour Musicora et les exposants. « Si nous avions dû subir une annulation à quelques jours du salon, les conséquences financières auraient été bien plus importantes et auraient pu remettre en cause l'existence de Musicora » explique le directeur. Il assure que la 31e édition aura bien lieu en 2021 et que les exposants répondront présents.

Cette annulation vient enrichir la liste des nombreux événements musicaux touchés par l'épidémie de coronavirus en France et dans le monde. Les visiteurs qui avaient déjà acheté leurs billets pour Musicora seront remboursés.