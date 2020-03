Coronavirus : le point dans les salles de spectacle après l'interdiction des rassemblements

Philharmonie de Paris, Halle aux Grains, opéras... les salles de spectacle sont touchées de plein fouet par l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes ordonnée dimanche par le ministre de la santé.

C'était une question de temps. Dimanche 8 mars, le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes sur le territoire, en vue de freiner la propagation du coronavirus, qui a emporté à ce jour 19 personnes en France.

La mesure concerne donc un très grand nombre de salles de spectacle, amenées aujourd'hui à prendre des décisions quant au maintien, ou non, de leur programmation. Au micro de Sofia Anastasio dans le Classique Info, Antoine Pecqueursoulignait ce lundi que « l'impact s'annonce extrêmement sévère » pour les salles de musique classique, dont les jauges dépassent bien souvent les 1000 places.

Le point sur la situation lundi 9 mars à 13h

A Paris, la plupart des salles sont, pour le moment, dans l'attente d'instructions précises de la part de la préfecture. C'est le cas de l'Opéra national de Paris, Théâtre du Châtelet, ou encore du Théâtre des Champs-Elysées.

Ce qui est certain, c'est que les concerts de la grande salle de la Philharmonie de Paris sont annulés dès ce lundi, et ce jusqu'au 22 mars. Toutes les autres activités, des concerts de la Cité de la musique, aux ateliers et conférences sont, elles, maintenues.

A Bordeaux, l'Opéra a annoncé le maintien des spectacles. L'institution a déclaré avoir « pris les mesures nécessaires pour respecter les jauges décrétées par les autorités ». Maintien également à Angers-Nantes Opéra, qui explique sur Twitter ne pas être concerné par la mesure, à l'Opéra royal de Versailles, ainsi qu'à l'Opéra de Limoges, pour les mêmes raisons.

A Toulouse, le concert de Tugan Sokhiev à la Halle aux Grains, avec l'orchestre et chœurs du Théâtre du Bolchoï dans le cadre des Musicales Franco-Russes, prévu mardi 10 mars, est annulé.

A Lille, le concert de l'Orchestre national de Lille prévu mercredi ("Destin Russe") est maintenu, mais la formation musicale n'est pas encore en mesure de se prononcer sur ses autres engagements.