Coronavirus : le festival Radio France Occitanie Montpellier annulé

C'était l'un des derniers événements d'été à vouloir espérer son maintien, le festival Radio France Occitanie Montpellier a dû se résoudre à annuler son édition prévue du 10 au 30 juillet.

Jean-Pierre Rousseau voulait y croire jusqu'au bout. Le directeur du festival Radio France Occitanie Montpellier avait à plusieurs reprises fait part de son optimisme et de sa détermination quant au maintien de sa manifestation. Mais il a du se résoudre à l'inéluctable. C'est "le coeur lourd", via une vidéo partagée sur le compte Twitter du festival que Jean-Pierre Rousseau a annoncé l'annulation.

Cette 36e édition devait se tenir du 10 au 30 juillet à Montpellier mais également dans de nombreuses villes de la région Occitanie. "Aujourd'hui, compte tenu de la situation sanitaire du pays, de l'impossibilité qui est la nôtre de garantir la sécurité des publics, des artistes, des personnels techniques et administratifs, j'ai dû proposer au conseil d'administration l'annulation du festival" explique le directeur face caméra.

Jean-Pierre Rousseau dit "mesurer l'impact de cette annulation pour les musiciens, pour les artistes, pour les publics" qui rappelle que la dernière édition avait accueilli plus de 104 000 personnes, en faisant l'un des plus importants festivals de musique classique de France. Le directeur évoque également l'impact pour "la vie économique, touristique et culturelle de toutes les collectivités qui sont associées au festival".

Dans une note plus optimiste, Jean-Pierre Rousseau explique que le festival "continuera de vivre cet été", notamment grâce "au lien fondateur qui nous unit à Radio France". Les auditeurs pourront retrouver sur les ondes les grandes heures du festival. De "nouveaux rendez-vous" numériques sont à l'étude afin de continuer à faire vivre le festival. Enfin, plusieurs programmes qui devaient être présentés cette année sont d'ores et déjà reportés à la prochaine édition.

"Nous allons surmonter cette épreuve parce que la musique, c'est la vie" conclut Jean-Pierre Rousseau. Il pourra compter sur soutien de la région Occitanie, dont la présidente Carole Delga a d'ores et déjà annoncé le maintien et le versement des subventions déjà votées, ou qui le seront avant le 30 juin même si les événement ne peuvent avoir lieu. Un fonds d'aide de 5 millions d'euros a été débloqué pour soutenir les festivals avec pour objectif, aider les structures associatives qui organisent les festivals à honorer leurs contrats et rémunérer les salariés.