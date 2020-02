Coronavirus : la Suisse interdit les grandes manifestations jusqu'au 15 mars

Afin de contenir l'épidémie de coronavirus, le conseil fédéral Suisse vient de prendre la décision d'interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes jusqu'au 15 mars. Cela inclut les opéras et les concerts.

Pour tenter de contenir la propagation du coronavirus, nos voisins suisses ont pris une décision drastique. Réuni ce 28 février en séance extraordinaire, le conseil fédéral vient de prendre la décision d'interdire toutes les grandes manifestations de plus de 1000 personnes, au moins jusqu'au 15 mars. La Suisse recense actuellement 15 cas de personnes contaminés par le Covid-19 et souhaite limiter la transmission du virus. Le ministre de la Santé suisse a déclaré que cette décision était conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et que ces « mesures s'étaient avérées efficaces dans d'autres pays ».

Tous les événements sportifs ou culturels accueillant plus de 1 000 personnes sont donc annulés à partir aujourd'hui. Le conseil fédéral laissant aux manifestations de moins de 1 000 personnes le soin d'évaluer les risques de les maintenir. Ces mesures touchent de plein fouet le secteur musical suisse, et devrait concerner les trois grands opéras du pays.

Pour l'instant, le Grand Théâtre de Genève indique sur sa page web que les représentations des Huguenots, qui débutent ce vendredi 28 février, sont maintenues mais la vente des billets est suspendue. L'Opéra de Zurich indique qu'il donnera plus de détails à partir de 15h cet après-midi, alors que l'Opéra de Lausanne n'a toujours pas communiqué à l'heure où sont écrites ces lignes.

Les mesures concernent également le salon de l'Auto de Genève qui n'ouvrira pas ses portes le 5 mars prochain et qui accueille chaque année environ 600 000 visiteurs.

Au Japon également, des mesures similaires ont été prises. De nombreux concerts et événements ont été annulés, comme ceux de l'Académie de musique Seiji Ozawa ou la tournée de l'Orchestre national symphonique de Washington qui devait avoir lieu du 3 au 12 mars, sous la direction de Gianandrea Noseda.