Coronavirus : Fabrication de masques dans des ateliers d'opéras

En pleine épidémie de Coronavirus, des couturières et des couturiers d’ateliers d'opéras ont confectionné des masques pour le personnel soignant et les personnes qui continuent de travailler, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis.

Confection de masques dans l'atelier de l'Opéra d'Atlanta, © Capture d'écran Opéra d'Atlanta