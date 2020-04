Annulation du festival d’Édimbourg en raison du coronavirus

Plus important festival du Royaume-Uni, le Festival d'Edimbourg a décidé d'annuler son édition 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus.Il devait se tenir du 7 au 31 août prochain.

Après l'annulation du festival de Bayreuth, un autre géant des événements estivaux est à son tour touché par les conséquences de l'épidémie du coronavirus : le festival d’Édimbourg. Fondé en 1947, il est considéré comme le plus grand événement mondial de spectacle vivant pluridisciplinaire. L'année dernière, 4,4 millions de spectateurs s'y sont rendus pour assister à une représentation.

Composé de cinq manifestations différentes réunies à la même période du mois d'août, le festival propose des opéras, des concerts de musique classique et actuelle, de la danse, du théâtre, des arts de la rue, etc. Dans un communiqué, les organisateurs ont expliqué que "_pour la première fois depuis plus de 70 ans, les cinq festivals qui font d'Edimbourg la plus importante destination culturelle chaque année en août ne se tiendront pa_s".

Selon les organisateurs, cela en fait le deuxième événement le plus important après les Jeux Olympiques. Prévus cet été à Tokyo, ces derniers ont été reportés à 2021. Les origines du festival écossais remontent à 1947, dans l'idée de réunir et réconcilier les peuples et les nations à travers l'art. Le festival génère chaque année près de 300 millions de livres de retombées économiques pour la ville. Un fonds de 10 millions de livres a été débloqué par le gouvernement écossais pour soutenir l'édition 2021.