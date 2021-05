Concerts : Radio France dévoile le généreux programme de sa saison 2021-2022

Saint-Saëns, Tchaïkovski et Mahler, musique symphonique mais aussi créations contemporaines : découvrez le programme concocté par Radio France à partir de la rentrée prochaine.

"Vivre, c’est tout le postulat de cette nouvelle saison. Une promesse au sortir d’une épreuve commune." C'est par ces mots que Michel Orier, directeur de la musique et de la création, annonce la saison 2021-2022 des concerts en public de Radio France, alors que la vie culturelle reprend peu à peu ses droits après la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Une programmation riche, éclectique, qui fait bien évidemment la part belle au répertoire symphonique, mais aussi aux créations contemporaines et aux œuvres destinées au jeune public.

Ce programme a fait l'objet d'une attention toute particulière, y compris dans sa présentation, ce mercredi matin, en direct dans l'émission En Pistes avec Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier. Une émission filmée, et diffusée ci-dessous, faisant la part belle aux très nombreux concerts diffusés par France Musique, à son antenne et en vidéo dans son Espace Concerts.

Les amateurs de musique symphonique ne seront pas déçus. La saison démarrera en grande pompe le 10 septembre à 20h avec au programme Messiaen, Saint-Saëns (centenaire de la mort du compositeur oblige), Boulez et Ravel, joués par l'Orchestre National de France. Une semaine plus tard, le 17, l'Orchestre Philharmonique de Radio France célèbrera Mahler, Bartók et Bianchi. Le 30 septembre, l'Orchestre national de France entonnera des pièces de Berlioz, Elgar et Saint-Saëns. Saint-Saëns dont le pianiste Alexandre Kantorow, en résidence à Radio France cette saison, jouera le Deuxième concerto pour piano.

En octobre, les Russes seront bien représentés le soir du 22, avec des œuvres de Stravinsky et Chostakovitch interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le 4 novembre, le comédien Gaspard Proust s'improvisera le temps d'une soirée narrateur du Carnaval des Animaux. Les 9 et 10 novembre, au tour du Roméo et Juliette de Tchaïkovski, avec au piano - et au commentaire -Jean-François Zygel, pour une plongée au cœur de l’orchestre et de l’imagination enfiévrée du compositeur russe. Les soirées du 27, 28 et 29 janvier, le compositeur et pianiste de jazz Michel Legrand, qui aurait eu 90 ans, sera mis à l'honneur. À noter particulièrement, le 27 au soir, une représentation intitulée Michel Legrand, la musique enchantée, avec au chant Natalie Dessay et Camille Bertault.

Les passionnés d'art lyrique seront aussi contentés. Le 1er octobre, à la Philharmonie de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France interprétera L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Le directeur musical Mikko Franck, qui aime cette œuvre entre toutes et l’a enregistrée en 2016, y revient en compagnie de chanteurs d’exception, dont les sopranos Jodie Devos, Adèle Charvet et Clara Guillon. Les 2, 4, 6 et 8 novembre, au tour des Éclairs de Philippe Hersant et Jean Echenoz de retentir avec fracas, entre les murs de l'Opéra Comique.

La programmation fera aussi place à la création contemporaine. Cela commencera dès le 17 septembre à 20h, avec le Concerto pour six contrebasses - formation singulière - du compositeur italien et suisse Oscar Bianchi. Le 8 octobre, le compositeur britannique Thomas Adès dirigera son Concerto pour piano et son opéra en trois actes, The Exterminating Angel Symphony.

Sans oublier les concerts-fiction et les œuvres destinées au jeune public. Sur une musique enregistrée par l'Orchestre National de France, Radio France vous proposera le 12 septembre un cinéma sonore sur Les Aventures de Tintin, avec les voix de la troupe de la Comédie-Française. Le 13 novembre, ce sera au tour des Histoires du Petit Nicolas d'êtres narrées et de prendre vie en musique. Et la journée du 16 octobre, les Fables de La Fontaine résonneront dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, sur des pages signées Mozart, Boccherini, Leclair et Bartók.

"Nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie, mais la quasi intégralité de nos concerts ont lieu, certes dans des conditions d’accueil adaptées, car ces concerts ont pour vocation à être diffusés sur nos antennes, notamment sur celle de France Musique", rappelle Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France. Qui, à l'occasion de la présentation de cette saison 2021-2022, émet un vœu : "Que les amoureux de la musique puissent retrouver le chemin de l’Auditorium et du Studio 104, car notre maison est une maison de musique."

