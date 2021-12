Concerts, opéras et Isabelle Huppert : Salzbourg dévoile sa programmation 2022

Le festival se tiendra du 26 juillet au 30 août 2022. Au programme notamment : six productions lyriques, des concerts et Isabelle Huppert dans la peau de Jeanne d'Arc.

Une nouvelle présidente en la personne de Kristina Hammer, et environ 200 représentations, qui s'étaleront du 26 juillet au 30 août. Le Festival de Salzbourg a dévoilé sa programmation pour l'été 2022, après un centenaire fêté en grande pompe l'année dernière. Une édition placée sous le signe de "l’art en tant que langage", selon l'actuelle présidente Helga Rabl-Stadler, qui achève son mandat après 27 années à la tête du festival.

Forte de son expérience des grands rôles tragiques, Isabelle Huppert incarnera Jeanne dans Jeanne d'Arc au bûcher, de Paul Claudel et Arthur Honegger. Au programme aussi Le Messie d'Haendel avec Jordi Savallet le Concert des Nations, le Stabat Mater de Haydn avec Bogdan Volkov et Carolyn Sampson, ou encore la 13e symphonie de Chostakovitch, dirigée par Teodor Currentzis. À noter, également, une nouvelle production du Château de Barbe-Bleue de Bartok, en diptyque avec De temporum fine comœdia, de Carl Orff.

Au niveau des opéras, le public pourra retrouver Le Barbier de Séville dans une mise en scène de Rolando Villazón, avec Nicola Alaimo et Cecilia Bartoli. Asmik Grigorian se glissera quant à elle dans les trois rôles du Tryptique de Puccini : Giorgetta du Tabarro, Lauretta de Schicchi et Suor Angelica, où elle interprétera le rôle titre. Trois sommités, aussi, dans Lucia di Lammermoor de Donizetti : Lisette Oropesa (Lucia), Benjamin Bernheim (Edgardo) et Ludovic Tézier (Enrico).

