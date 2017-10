Comment gérer le parcours des artistes classiques en 2017 ?

Le monde artistique évolue et les instrumentistes, chanteurs, doivent se mettre à la page pour exister. C'est notamment l'un des grands rôles de l'agent artistique : accompagner, anticiper et manager. Accompagner l'artiste pour qu'il puisse faire les bons choix, au bon moment. Anticiper les nouveaux modes de communication, les programmations des salles de concert et festivals, le planning, l'évolution technique de l'artiste... Et manager, au quotidien, pour que l'artiste puisse se concentrer sur l'essentiel : son art.

A partir de là, le rôle de l'agent est bien défini. Mais à quel moment l'artiste doit-il faire appel à lui ? Comment, une fois le lien établi, arriver à créer une relation de confiance tout en restant dans un cadre professionnel ? Et concernant la communication, faut-il que l'artiste se force à aller sur les réseaux sociaux s'il n'en a pas envie ou l'agent peut-il prendre le relais ? Pour en débattre, la salle Cortot dans le cadre des Rencontres Professionnelles a réuni Eugénie Guibert, directrice de l'agence Sartory Artists, Yann Ollivier, fondateur d'Artmedeo, Alix Le Saux, chanteuse et Thierry Maillard, pianiste et fondateur du label Ilona Records.

Autour d'Aliette de Laleu (modératrice) :