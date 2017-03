Classement QS : palmarès des meilleures formations de spectacle vivant

Déjà en tête du classement QS en 2016, la Juilliard School conserve son titre de meilleure école de spectacle vivant au monde (selon les critères établis par Quacquarelli Symonds) en se hissant à nouveau à la première place du palmarès en 2017. L'institution new-yorkaise est suivie par le Royal College of Music et la Royal Academy of Music, tous deux situés à la Londres.

Mais 2017 marque également l'entrée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans le top 10. Le CNSMDP passe en effet de la 12ème à la 9ème place. Deux autres institutions françaises se hissent parmi les 100 meilleurs établissements, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon qui occupe la 34ème place, et le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (CNSAD), la 55ème place.