Christoph Croisé, candidat au Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics

Le violoncelliste Christoph Croisé (né en 1993) s’est produit en concert dès l’âge de 17 ans à la Carnegie Hall de New York. Il a ensuite concerté dans des salles toutes aussi renommées en Europe et en Asie, en particulier la Tonhalle de Zurich, la Konzerthaus de Vienne, la Residenz de Munich, la philharmonie et la Capella de Saint-Petersbourg, la Philharmonie de Bakou et le Grand Théâtre de Harbin.

Christoph Croisé concerte régulièrement en soliste avec orchestres professionnels, parmi eux l’orchestre symphonique Skyline de Francfort, la Camerata de Zurich, l’orchestre de la radio de Munich, la philharmonie de Constance, l’orchestre symphonique de Saint-Petersbourg, l’orchestre du Collegium Musicum de Bâle, l’orchestre symphonique de Mulhouse, l’orchestre symphonique de Tirana, l’orchestre symphonique de Harbin et l’orchestre philharmonique de Budejovice et sous la direction de chefs renommés.

Des enregistrements de ses concerts ont fait l’objet de retransmissions radiophoniques et télévisées, dont en particulier en mars 2013 le concerto de Robert Schumann retransmis par la radio bavaroise.

Christoph Croisé est régulièrement l’invité de festivals de musique classique, parmi lesquels le festival « Musical Olympus à St. Petersbourg, New York et Bakou », le festival de Davos « Young Artists in Concerts », le festival Menuhin de Gstaad, le festival de musique de Wissembourg, le Lucerne Festival et le festival de Sully et du Loiret.

Après une formation initiale chez la violoncelliste Katharina Kühne, il a été l’élève d’Alexander Neustroev, violoncelliste solo de l’orchestre de la Tonhalle de Zurich ; Depuis 2013, il se perfectionne sous la direction de Wolfgang-Emanuel Schmidt à l’Université des Arts de Berlin. Il a par ailleurs bénéficié des conseils avisés de violoncellistes de carrure internationale : Steven Isserlis, Michael Sanderling, David Geringas, Walter Grimmer et Frans Helmerson.

Lauréat de huit prix en concours de musique internationaux au cours des années 2015 à 2017, le premier prix lui a été décerné à 4 concours de musique internationaux successifs: en 2015, le Johannes Brahms Wettbewerb à Pörtschach (Autriche), en 2016 : « Schoenfeld International String Competition » à Harbin/Chine, Salieri-Zinetti International Camber Music competition, Vérone/Italie, « Manhattan International Music Competition », New York et en 2017 : Médaille d’Or avec mention spéciale « Berliner International Music Competition ».

Christoph Croisé est lauréat 2016/2017 du prix d’études « jeunes talents » du pourcent culturel Migros. Le prix « Swiss Ambassador’s Award UK lui a été décerné en Mai 2017.

En 2015, son premier disque « Visions » de sonates pour violoncelle et piano avec la pianiste Oxana Shevchenko est paru au Label Quartz Classics, et le second paraîtra fin 2017 au label GENUIN et comportera l’enregistrement du concerto pour violoncelle d’Othmar Schoeck avec l’orchestre de chambre I TEMPI.