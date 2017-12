« Chers Messieurs » : la lettre ouverte de Joëlle Léandre aux Victoires du jazz

« Je refuse de me taire, de passer l’éponge, d’oublier ». Dans une lettre ouverte publiée sur internet, la contrebassiste Joëlle Léandre pose cette question : « Pourquoi n’y avait-il aucune femme parmi les nommés aux Victoires du jazz 2017 ? »

« Est-ce une provocation ? Un jeu ? », se demande la musicienne, qui fait part de sa colère face à une situation qu’elle juge « archaïque » et « honteuse ». « Le jazz ne s’est pas arrêté en 1950 , » poursuit-elle. « Vous ne pensez-pas qu’une femme puisse réfléchir, composer, avoir des projets, des groupes, en leader (…) Mais où en est-on ? » s’indigne-t-elle, tout en s’intéressant aux conclusions d’une telle absence de représentation : « Comment voulez-vous qu’une jeune femme qui sort d’un conservatoire (ou pas), jouant super bien sa clarinette, son sax ou son piano n’ait pas ce sentiment ? »

« Hommes et Femmes, Femmes et Hommes et c’est toute l’histoire du Jazz ! Maintenant, avec les femmes aussi, n’oubliez pas ! Ne les oubliez plus ! Elles sont brillantes, fortes, dérangeantes, pleines de talent, de surprises, parfois riantes et bosseuses », conclut la musicienne.