Cecilia Bartoli, toute de barbe vêtue pour son nouvel album

Les cheveux détachés et flottants, bras croisés sur sa poitrine nue, et surtout, une grande barbe noire sur les joues et le menton. Cecilia Bartoli a réussi à particulièrement capter l’attention du public avec la pochette de son prochain album, consacré au castrat Farinelli.

Alors que la sortie du disque Farinelli est prévue pour le 8 novembre 2019, son label Decca Classics a dévoilé sa pochette, mardi 10 septembre.

Cecilia Bartoli n’en n’est pas à sa première modification physique pour un disque ou un rôle. Transformée en statue de marbre sur la pochette de son disque Sacrificium, elle portait également déjà la barbe dans une production d'Ariodante présentée à Salzbourg en 2017 et à Monte-Carlo.