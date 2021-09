Une Carmen « genderfluid » à Chicago

Le Chicago Opera Theater propose en ce moment d’assister à une version de Carmen de Bizet avec dans le rôle de Don José la contralto Stéphanie Blythe, star du Metropolitan Opera, sous les traits de son alter-ego « drag » Blythely Oratonio

C'est une version de Carmen dont le couple central est formé par deux femmes qui est donnée à Chicago, avec la mezzo-soprano Jamie Barton dans le rôle principal et la Contralto Stephanie Blythe en Don José. L'opéra sera représenté les 16 et 18 septembre dans une version mise en espace.

« J’ai toujours été plus intéressée par Don José que par Carmen »

C’est un exploit vocal pour Sephanie Blythe qui ne transpose pas la partition mais l'interprète avec une voix grave étonnamment crédible. Après avoir chanté partout aux Etats-Unis les grands rôles de contralto (dont Carmen) notamment au Metropolitan Opera, la chanteuse a créé un alter ego « drag » : Blythely Oratonio. Il s’agissait d’abord d’une brève intervention dans un concert destiné à récolter des fonds pour l’Opéra de Philadelphie mais le personnage s’est développé, apparaissant depuis dans plusieurs spectacles où la contralto chante aussi bien Nessun Dorma que Queen.

Quand j’ai parlé du projet (de chanter Don josé), explique-t-elle dans le Chicago Tribune, on m’a dit « c’est hystérique ». Ce n’est pas hystérique selon moi. Pour moi c’est l’expression d’un rêve qui s’est nourri et abreuvé d’artistes « genderfluid » et trans qui m’ont appris à ne pas être effrayée. […] Je suis une chanteuse « straight », cisgenre avec une voix « genderfluid ».

Dans une autre interview, elle précise que sa tessiture est descendue avec l'âge, à cause des hormones et de la ménopause, lui permettant d'oser interpréter des rôles de ténor plutôt que les petits rôles de caractère dévolus à ce type de voix en fin de carrière. Don José sera peut-être la première marche vers le rôle qu'elle explique rêver de chanter : Cavaradossi dans Tosca.

« J'ai toujours détesté l'idée que Carmen soit une garce, une tentatrice maléfique qui ruine la vie de Don José »

En face de ce Don José, il y a Jamie Barton qui fait avec cette production ses débuts en Carmen. La mezzo soprano a gagné en 2013 le premier prix de la prestigieuse compétition Cardiff singer of the world et mène depuis une importante carrière internationale. Elle n'a jamais caché son engagement pour les droits LGBTQ comme lors des BBC proms de 2019 où elle chantait « Rule Britannia » en brandissant un drapeau aux couleurs de l'arc en ciel.

Très fière du projet, elle défendait sa conception de l’œuvre et en expliquait la portée politique en interview :

La présence de Blythely Oratonio dans le rôle de Don José donne sans aucun doute une nouvelle épaisseur psychologique à l'histoire. Et je suis vraiment heureuse de voir que l'on peut jouer avec cet aspect ! L'opéra a toujours été une forme d'art où les genres se mélangent, alors pourquoi ne pas ouvrir cette porte plus largement pour accueillir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui comprend une variété d'identités de genre ?

Carmen est un opéra qui a toujours suscité le débat, depuis une première à l'Opéra Comique devant un public familial bourgeois stupéfait par la liberté du propos et de l'héroïne.