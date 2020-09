[BREXIT] Lettre ouverte au gouvernement britannique pour maintenir le Royaume-Uni dans l'Europe Créative

Alors que le Royaume-Uni et l'Europe cherchent un consensus sur l'avenir post-Brexit, les acteurs culturels européens lancent un appel au gouvernement britannique pour maintenir le pays dans l'Europe Créative, programme de financement de l'Union Européenne des projets culturels et artistiques.

Plus de 250 acteurs culturels européens ont adressé le 8 septembre dernier une lettre ouverte au Secrétaire d'Etat pour la culture britannique Hon Oliver Dowden afin d'inciter le gouvernement de revenir sur la décision de retirer le pays de l'Europe Créative à partir de 2021. Ce programme de financement des projets culturels et artistiques de l'Union Européenne « attribue tous les ans des millions de livres au secteur culturel britannique » et sa suppression « provoquerait la disparition des milliers d'emplois et des centaines d'initiatives culturelles, » nous apprend la lettre ouverte. Une décision précipitée, « qui manque de vision et inutile et qui n'apportera aucun bénéfice au secteur culturel du pays, » selon les signataires.

Impulsée par 'D6: Culture in Transit,' organisation basée au Royaume-Uni qui mène des projets internationaux autour du rôle politique des arts dans la société, la lettre a reçu un soutient massif du secteur culturel de tout le continent et même au-delà : parmi les signataires, on compte les universitaires, les artistes, les responsables des institutions culturelles et les hommes et les femmes politiques.

« Nos collègues européens et les acteurs culturels estiment que la contribution du Royaume-Uni à la vie culturelle en Europe est vitale, » soulignent les signataires, le programme étant pour de nombreux acteurs « un tremplin pour pouvoir travailler avec le Royaume-Uni. Sans sa participation continue, les collaborations abouties vont cesser, au dépens du pays et du reste de l'Europe ».

Le Royaume-Uni participe actuellement à 42% des projets de coopération du programme Europe Créative et est ainsi le deuxième partenaire européen le plus important.

« Nous savons que de faire partie de l’Europe Créative ne bénéficie pas seulement aux industries artistique et culturelle britanniques, mais participe au soutien financier des centaines d'organisations comme la nôtre, » souligne D6: Culture in Transit. Entre 2014 et 2018, le programme a accordé 89.5 millions d'euros (79 million de livres) à 376 structures culturelles et créatives d'outre-Manche.

Pour soutenir la campagne, c'est par ici : #Together4CreativeEurope.